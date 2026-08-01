بورنموث يضم المدافع البرتغالي أنطونيو سيلفا من بنفيكا

عزز بورنموث خط دفاعه بالتعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي أنطونيو سيلفا، الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من بنفيكا يوم السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت بورنموث حوالي 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).

من المقرر أن يحل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا محل ماركوس سينيسي، الذي غادر بورنموث لينضم إلى توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال حر.

شارك سيلفا في 235 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات، وحصل على لقب أفضل مدافع في الدوري البرتغالي الممتاز عندما ساهم في فوز النادي باللقب في موسم 2022-2023 وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

تعليق بورنموث



قال تياجو بينتو، رئيس العمليات الكروية في نادي بورنموث: "على الرغم من أن عمره 22 عامًا فقط، فقد اكتسب بالفعل خبرةً استثنائيةً في أحد أكبر أندية أوروبا".

ويخوض بورنموث، الذي سيشارك في البطولات الأوروبية للمرة الأولى بعد تأهله إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي، أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي في 23 أغسطس.