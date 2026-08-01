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برلمانية: مؤتمر المصريين بالخارج منصة حقيقية للاستماع لتحديات الجاليات وتحويلها لفرص تنموية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مؤتمر المصريين بالخارج منصة حقيقية للاستماع لتحديات الجاليات وتحويلها لفرص تنموية

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المقرر إقامته بالقاهرة الأسبوع الحالي يومي 2 و3 أغسطس المقبل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


وأشارت هندى في تصريحات لها اليوم، إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا» يعكس حرص الدولة على ترسيخ الروابط الوطنية مع أبنائها في الخارج، ويؤكد أن المصريين بالخارج شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤتمر يمثل منصة حقيقية للاستماع المباشر لتحديات الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، ومناقشة المشكلات التي تواجههم في مجالات العمل والإقامة والاستثمار والتعليم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

روافد القوة الناعمة للدولة المصرية

وتابعت النائبة سجى عمرو هندي: المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، ويمتلكون خبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها في خطط التنمية الشاملة، مؤكدة أن دورهم لا يقتصر على الدعم الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الترويج لمصر في الخارج وتعزيز صورتها الحضارية.

شددت النائبة على ضرورة الخروج من المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها تفعيل قنوات تواصل دائمة مع الجاليات، وتسهيل إجراءات الاستثمار لهم، وتمكين الشباب من أبناء المصريين بالخارج من المشاركة في المبادرات القومية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تدرك قيمة أبنائها في الخارج، قائلة:  والمؤتمر يرسل رسالة واضحة بأن الوطن حاضر معهم ويدعمهم، ويسعى لتحويل تحديات الاغتراب إلى فرص للتعاون والتكامل.

النائبة سجى عمرو هندي مجلس النواب البرلمان مؤتمر المصريين بالخارج وزير الخارجية

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