برلمانية: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمهد لإعادة الإعمار وترسخ حقوق الشعب الفلسطيني

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوصل لاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمثابة محطة تاريخية حاسمة تشهد على ثقل الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية الأكثر تعقيدًا.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضحت الصبان في بيان لها اليوم، أن ما تحقق على أرض الواقع بشأن القضية الفلسطينية وأمن المنطقة، لم يكن ليحدث لولا الدور المحوري الشامل الذي اضطلعت به مصر، والتي تمكنت من تحويل التوافقات السياسية والدبلوماسية إلى خطوات تنفيذية وملموسة تستهدف الدفع نحو الاستقرار الدائم وتجنيب المنطقة ويلات الحروب.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإشادات الدولية المتوالية التي سلطت الضوء بوضوح على محورية وأهمية الدور المصري، تعكس اعترافًا عالميًا صريحًا بأن القاهرة هي الصانع والرقم الصحيح والأهم في أي معادلة سلام بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن هذا التقدير الدولي يثبت نجاح القيادة السياسية المصرية في بناء جسور من الثقة بين جميع الأطراف المعنية والإقليمية والدولية، وتوظيف الثقل التاريخي لمصر لإنجاح المسار السياسي وتذليل التحديات المعقدة.

ضد تصفية القضية الفلسطينية

ونوهت بأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تدخر جهدًا على الإطلاق منذ بداية الأزمة وحتى هذه المرحلة الفارقة، حيث سارعت بإطلاق وإدارة الإغاثة الإنسانية وإرسال قوافل المساعدات، بالتوازي مع التصدى القاطع والصلب لكل محاولات التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أن موقف مصر ظل وسيبقى شامخًا في الدفاع عن ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وربط الاستقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تفتح آفاقًا حقيقية للانتقال من مرحلة تثبيت الهدنة إلى إرساء ركائز الاستقرار والتنمية عبر حزم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهي المجالات التي تمتلك فيها مصر رؤية وخبرة عريضة في دعم البنية التحتية وتأهيل القطاع وحماية حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.