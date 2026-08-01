برلمانية: نجاح مصر في قيادة جهود التهدئة بقطاع غزة يجسد مكانتها الإقليمية والدولية

أكدت النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب أن نجاح مصر في قيادة جهود التهدئة بقطاع غزة يجسد مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت الطرف الأكثر تأثيرًا في أي مسار سياسي يستهدف إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية

وقالت الشيمي إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المصري تعد اعترافًا دوليًا بحكمة القيادة السياسية المصرية، وبالجهود المكثفة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية.

وأضافت أن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تقدم نحو إنهاء الأزمة، مؤكدة أن مصر تتحرك برؤية متوازنة تستند إلى ثوابت وطنية وقومية، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي المصري، ومنع اتساع رقعة الصراع، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تحقيق السلام العادل والشامل

وشددت الشيمي على أن نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على دورها كوسيط موثوق يحظى بثقة جميع الأطراف يعكس قوة مؤسساتها وفاعلية دبلوماسيتها، مؤكدة أن القاهرة ستظل شريكًا رئيسيًا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وتابعت النائبة رانيا الشيمي أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في جهودها الرامية إلى حماية أمن الوطن وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن التاريخ سيظل يسجل لمصر مواقفها الثابتة في نصرة القضايا العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.