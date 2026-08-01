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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دينية النواب: خارطة طريق غزة انتصار نابع من الحكمة الإنسانية والسياسية للقيادة المصرية

الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة يمثل انتصارًا حقيقيًا للقيم الإنسانية وتتويجًا لحكمة الإدارة المصرية للأزمات، مشيدًا بدور القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية أرواح المدنيين الأبرياء وإيقاف شلال الدماء الذي استمر لعدة أشهر في قطاع غزة.

وأوضح «المحمدي» أن الجهود التفاوضية التي قادتها الأجهزة والجهات المعنية بالدولة المصرية اتسمت بأعلى درجات الاحترافية والصبر الاستراتيجي، حيث استطاعت تقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر المتصاعد، مشيرًا إلى أن الدور المصري تجاوز الوساطة التقليدية ليتحول إلى مظلة أمان حقيقية تحمي الحقوق التاريخية والدينية والمشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بالنواب، أن الخارطة الجديدة تفتح باب الأمل مجددًا لإعادة بناء ما دمرته الآلة العسكرية، وتسهيل دخول قافلات الإغاثة الإنسانية والطبية بدون عوائق، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس نبل المقاصد المصرية التي تضع دائمًا حماية الإنسان وتثبيت أركان السلام في مقدمة أولوياتها، بعيدًا عن المزايدات السياسية والشعارات الزائفة.

وطالب المحمدي بأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لدعم الترتيبات التي أرستها مصر، والعمل على تكثيف المساعدات الإغاثية لغزة، مشددًا على أن التاريخ سيسجل بحروف من نور موقف مصر الشريف والصامد في الدفاع عن مقدسات الأمة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش بأمن وكرامة على أرضه المستقلة.

قطاع غزة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الآلة العسكرية

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