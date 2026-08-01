قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة
روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان
كاتب صحفي: اجتماع القاهرة يمهد لانطلاق تنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط خلال اشتباكات في جنوب لبنان
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
المال والبنون رزق .. أحمد تيمور يكشف حقيقة حمل مي عز الدين
زلزال 4.7 ريختر يضرب كوماموتو اليابانية
انهيار منزل 3 طوابق في أبنوب .. وانقطاع الكهرباء بالمنطقة المحيطة | صور
خطوة جديدة تقلب الموازين.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
في اتصال مع الرئيس السيسي.. ماكرون يتضامن مع مصر بحادث السفينتين بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق النسخة الرابعة من حملة "100 يوم صحة" بشمال سيناء

ة "100 يوم صحة" بشمال سيناء
ة "100 يوم صحة" بشمال سيناء
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، الدكتور عمرو عادل عبدالعال، انطلاق النسخة الرابعة من حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة تحت شعار "عام صوت المريض ودعم المرضى"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبدعم الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والتى تهدف إلى الارتقاء بصحة المواطنين.


وأكد عبدالعال - في بيان اليوم /السبت/ - أن "حملة 100 يوم صحة" تُعد إحدى أكبر المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لتعزيز جودة الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.


وأضاف أن إطلاق النسخة الرابعة من الحملة يأتي استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز صحة المواطنين ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة.


ولفت وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة اعتبارًا من اليوم /السبت/ من خلال 6 إدارات صحية تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، بمشاركة 50 فريقًا طبيًا، تضم 33 فريقًا ثابتًا داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، إلى جانب 17 فريقًا متحركًا للوصول إلى المواطنين في أماكن التجمعات والميادين والأندية ومراكز الشباب والحدائق والمناطق الأكثر إحتياجًا.


وأشار إلى أن الحملة هذا العام تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية عالية الجودة، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج وتحسين تجربة المريض، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع الفئات المستحقة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.


ومن جانبها، أوضحت منسق عام المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، الدكتورة نورهان ناصر ، أن جميع الفرق الطبية المشاركة تم تجهيزها لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف أعمال التوعية الميدانية لحث المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة، بما يسهم في رفع معدلات الكشف المبكر والوقاية وتحسين المؤشرات الصحية بالمحافظة.


وأشارت الدكتورة نورهان ناصر، إلى أن خدمات الحملة تضم جميع مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة صحتك سعادة، ومسح اضطراب طيف التوحد للأطفال، وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي.


كما تتضمن الحملة تقديم خدمات صحية متكاملة من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وطب الأسرة، تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار، وخدمات الأشعة والتحاليل، والعلاج الطبيعي، وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وخدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى خدمات التراخيص الطبية، وصرف أكياس الدم، وميكنة الوثائق الطبية؛ بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة شمال سيناء حملة 100 يوم صحة شعار عام صوت المريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

الاقتصاد الكندي

الاقتصاد الكندي على أعتاب أقوى نمو ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات

جنوب لبنان

قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود

اليابان

الأرصاد اليابانية تحذر من استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد