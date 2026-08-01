انطلاق النسخة الرابعة من حملة "100 يوم صحة" بشمال سيناء

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، الدكتور عمرو عادل عبدالعال، انطلاق النسخة الرابعة من حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة تحت شعار "عام صوت المريض ودعم المرضى"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبدعم الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والتى تهدف إلى الارتقاء بصحة المواطنين.



وأكد عبدالعال - في بيان اليوم /السبت/ - أن "حملة 100 يوم صحة" تُعد إحدى أكبر المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لتعزيز جودة الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.



وأضاف أن إطلاق النسخة الرابعة من الحملة يأتي استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز صحة المواطنين ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة.



ولفت وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة اعتبارًا من اليوم /السبت/ من خلال 6 إدارات صحية تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، بمشاركة 50 فريقًا طبيًا، تضم 33 فريقًا ثابتًا داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، إلى جانب 17 فريقًا متحركًا للوصول إلى المواطنين في أماكن التجمعات والميادين والأندية ومراكز الشباب والحدائق والمناطق الأكثر إحتياجًا.



وأشار إلى أن الحملة هذا العام تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية عالية الجودة، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج وتحسين تجربة المريض، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع الفئات المستحقة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.



ومن جانبها، أوضحت منسق عام المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، الدكتورة نورهان ناصر ، أن جميع الفرق الطبية المشاركة تم تجهيزها لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف أعمال التوعية الميدانية لحث المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة، بما يسهم في رفع معدلات الكشف المبكر والوقاية وتحسين المؤشرات الصحية بالمحافظة.



وأشارت الدكتورة نورهان ناصر، إلى أن خدمات الحملة تضم جميع مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن الأورام، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة صحتك سعادة، ومسح اضطراب طيف التوحد للأطفال، وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي.



كما تتضمن الحملة تقديم خدمات صحية متكاملة من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وطب الأسرة، تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار، وخدمات الأشعة والتحاليل، والعلاج الطبيعي، وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وخدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى خدمات التراخيص الطبية، وصرف أكياس الدم، وميكنة الوثائق الطبية؛ بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.