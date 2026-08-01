انهيار منزل 3 طوابق في أبنوب .. وانقطاع الكهرباء بالمنطقة المحيطة | صور

انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق بحارة سعد زغلول المتفرعة من شارع محمد عزت جلال بمدينة أبنوب في محافظة أسيوط، وسط حالة من القلق بين الأهالي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتسبب انهيار المنزل في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال تأمين موقع الحادث ورفع الأنقاض، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد المنازل والعقارات المجاورة.

وكان عدد من الأهالي قد أبلغوا الجهات المختصة فور وقوع الانهيار، حيث انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، مع بدء أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح عدد من الأهالي أن المنزل المنهار عبارة عن بيت ريفي قديم، مشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالجريد، مشيرين إلى أن سكانه كانوا قد غادروا المنزل وسافروا منذ عدة أيام، ولم يكن بداخله أي أشخاص وقت وقوع الانهيار.

وأضاف أحد شهود العيان أن الشارع كان خاليًا من المارة لحظة سقوط المنزل، وهو ما ساهم في عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



من جانبه، وجه يحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابه، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار، وإعداد تقرير فني عاجل للوقوف على أسباب الانهيار، وبيان مدى سلامة العقارات المجاورة، فضلًا عن التأكد مما إذا كان صادرًا بحق المنزل قرار إزالة من عدمه.



وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث، مع استمرار أعمال التأمين ورفع الأنقاض، تمهيدًا لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتأكد من عدم وجود أي خطورة على المواطنين.



