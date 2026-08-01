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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع مقالب القمامة والمخلفات بالغنايم

حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات أولًا بأول للقضاء على بؤر تجمع القمامة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات مكثفة لرفع مقالب القمامة والمخلفات والتراكمات بمختلف شوارع مدينة الغنايم والقرى التابعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمركز، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بالمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شهدت الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، مع استهداف بؤر تجمع القمامة والتراكمات بمختلف المناطق، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أداء منظومة النظافة بمختلف المراكز، مؤكدًا أن أعمال رفع المخلفات تُنفذ بصورة يومية ووفق خطة عمل محددة على فترتين صباحية ومسائية، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للقمامة وتحقيق أعلى مستوى من النظافة.

وأشاد بجهود العاملين بمنظومة النظافة في مركز الغنايم، ومؤكدًا استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الوجه الحضاري للمركز.

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