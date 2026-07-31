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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. ضبط 29 عبوة مواد مضافة مخالفة داخل مصنع لحلوى المولد

ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد بأسيوط
ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصة مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزيادة الإقبال على شراء حلوى المولد، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، ، تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الرقابة التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضبط المخالفات والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف محمد علوان أن إحدى الحملات الرقابية، التي استهدفت مصانع ومعامل تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف، أسفرت عن ضبط 29 عبوة من المواد المضافة للأغذية، تضمنت مادتي ثاني أكسيد التيتانيوم والتارترازين، وذلك لاستخدامهما في تصنيع حلوى المولد بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام المضافات الغذائية، وعدم الالتزام بالنسب والكميات المقررة، بما يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة عز محمد عبد الرحمن رئيس إدارة الرقابة التجارية، ومحمد بكر جاد الكريم، وبالاشتراك مع المهندسة مروة محمد، ممثلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم تحرير محضر غش تجاري، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ردعًا لكل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يطرح منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ولا سيما مصانع ومعامل تصنيع حلوى المولد والمنشآت الغذائية، لضمان طرح منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو الصحة العامة، وأنها تتعامل بكل حسم مع المخالفات، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق.

أسيوط الحملات الرقابية المنشآت الغذائية المنتجات الغذائية المولد النبوي الشريف حلوى المولد

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