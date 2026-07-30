محافظ أسيوط يهنئ اللواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مديرية الأمن بالمحافظة | صور

قدم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خالص التهنئة إلى اللواء حازم سويلم، بمناسبة صدور قرار وزير الداخلية بتوليه مهام مدير أمن أسيوط، وذلك خلال زيارة إلى مديرية أمن أسيوط، بحضور اللواء سعيد عابد حكمدار أسيوط، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، ومؤكدًا ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يحقق صالح المواطنين ويدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن اللواء حازم سويلم يمتلك خبرات أمنية وعملية متميزة تؤهله للقيام بمهام منصبه بكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن المحافظة تحظى بتعاون وثيق ومستمر مع مديرية الأمن في مختلف الملفات، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد اللواء محمد علوان بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين وإنفاذ القانون، مؤكدًا أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ودفع جهود البناء في مختلف القطاعات، وأن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يعد أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية وتحقيق الاستقرار.

ومن جانبه، أعرب اللواء حازم سويلم، مدير أمن أسيوط، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه الزيارة والتهنئة، مؤكدًا أن توليه مسؤولية مديرية أمن أسيوط يعد تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة، وأنه سيواصل العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة أبناء المحافظة.