محافظ أسيوط يهنئ هاتفيا التاسع على الجمهورية الطالب عبدالرحمن أحمد

قدم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، التهنئة للطالب عبدالرحمن أحمد عبدالمالك، الطالب بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية، خلال اتصال هاتفي أجراه معه، بمناسبة حصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) في امتحانات الثانوية العامة، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المشرف الذي يعكس تميز أبناء محافظة أسيوط وقدرتهم على تحقيق أعلى المراتب العلمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان والاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وخلال الاتصال الهاتفي، أشاد محافظ أسيوط بما بذله الطالب من جهد واجتهاد ومثابرة حتى حقق هذا التفوق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز للمحافظة بأكملها، كما قدم التهنئة لأسرة الطالب، ولإدارة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وهيئة التدريس بها، ولقيادات مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة التي تسهم في إعداد أجيال متفوقة وقادرة على المنافسة وتحقيق التميز.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تحرص على دعم ورعاية النماذج المتميزة في مختلف المجالات، لاسيما الطلاب المتفوقين، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وأمل المستقبل، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو السبيل لبناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

واختتم محافظ أسيوط الاتصال الهاتفي متمنيًا للطالب عبدالرحمن أحمد مالك دوام النجاح والتوفيق في مسيرته الجامعية المقبلة، وأن يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم محافظة أسيوط عاليًا، وأن يكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به بين أقرانه في الاجتهاد والتميز.