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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى استجابةً لشكاوى المواطنين

اجراءات سريعة لاحتواء أزمة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بديروط
اجراءات سريعة لاحتواء أزمة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بديروط
إيهاب عمر
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أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية للتدخل العاجل واحتواء الأزمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت بشكل فوري للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية بني يحيى بحري التابعة للوحدة المحلية بقرية جرف سرحان بمركز ديروط، وذلك تحت إشراف ومتابعة وليد جمال حسن، رئيس المركز، حيث قادت رقية فخري رمضان، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان، جهود التنفيذ بمشاركة جمال عبد الغني سعد، مدير المخلفات الصلبة بالوحدة، والفرق الفنية من العمال والسائقين، مدعومين بالمعدات الهندسية اللازمة، لتنفيذ أعمال المعالجة الميدانية والهندسية للمشكلة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن فرق العمل نجحت في تنفيذ خطة عاجلة لاحتواء الأزمة، شملت سحب وتجفيف تجمعات المياه الجوفية باستخدام سيارات الوحدة المحلية، وإنشاء خط طرد هندسي لسحب المياه من آخر بئر تجميع باستخدام "كابوتة" ومواسير بطول يقارب 130 مترًا لتصريف المياه إلى الترعة المغطاة، بما أسهم في الحد من آثار ارتفاع منسوب المياه. كما تم توريد تربة فرشة مناسبة وتمهيد الشوارع التي تأثرت بالمياه وفتح الطرق المغلقة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين بصورة آمنة.

وشدد محافظ أسيوط على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل أعمالها حتى الانتهاء الكامل من معالجة آثار ارتفاع المياه الجوفية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشكلات الطارئة، بما يحقق سرعة الاستجابة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، ويعزز جهود التنمية وتحسين جودة الحياة بجميع المراكز والقرى.

أسيوط المتابعة الميدانية ارتفاع منسوب المياه الجوفية مركز ديروط أخبار أسيوط

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