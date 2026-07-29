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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسيوط.. تعزيز الشراكة مع اليونيسف وافتتاح مشروعات مياه وتحسين الصحة العامة

محافظ أسيوط يستقبل وفد اليونيسف لبحث تعزيز الشراكة التنموية
محافظ أسيوط يستقبل وفد اليونيسف لبحث تعزيز الشراكة التنموية
إيهاب عمر
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقباله وفد المنظمة برئاسة الدكتورة موربن لويز جالاجر، مدير برنامج الصحة باليونيسف، في مستهل زيارة تستمر يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة المنفذة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمحاسبة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة تنسيق التعاون الدولي بالمحافظة.

رحب محافظ أسيوط بالوفد، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع منظمة اليونيسف في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والإصحاح البيئي وبرامج التوعية والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المحافظة حققت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة البنية التحتية والطرق والإسكان والتعليم والصحة، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ مشروعات القرض الدوار وتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وحماية الصحة العامة وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

من جانبها، أعربت الدكتورة موربن لويز جالاجر عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومحافظة أسيوط في مجالات التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار التعاون مع الجهات الشريكة بالمحافظة، وفي مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والزراعة. واستعرضت أبرز المبادرات المنفذة، وفي مقدمتها برنامج القرض الدوار الذي أسهم في تنفيذ نحو 4 آلاف وصلة منزلية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم الوحدات الصحية، وتطوير أعمال السباكة ودورات المياه وتركيب القطع الموفرة للمياه، فضلاً عن تنفيذ برنامج "صحتهم مستقبلهم" بعدد من المدارس الحكومية لنشر الوعي المائي والبيئي والصحي وغرس السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

وأوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن التعاون مع منظمة اليونيسف أسهم في تنفيذ برامج تنموية مستدامة خففت العبء عن المواطنين، وعززت نشر الوعي البيئي والصحي، لافتًا إلى أن برنامج القرض الدوار نجح في توصيل آلاف الوصلات المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والقرى. واختتم اللقاء بمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق أفضل الخدمات لأبناء محافظة أسيوط.

أسيوط المنظمات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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