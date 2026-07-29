المؤبد لـ6 متهمين وبراءة أخرين بتشكيل عصابي دولي متهم بالإتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها على ثمانية متهمين، بينهم أجانب ومصريون، في قضية تتعلق بتكوين وإدارة تشكيل عصابي دولي متهم بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها وتهريبها إلى خارج البلاد، وذلك وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وجاء الحكم كالآتي:

حكمت المحكمة حضوريا على الثاني والثالث والرابع وحضوريا بتوكيل للثامن

وغيابيا لباقي المتهمين: أولا: بمعاقبة إيفان هوتسولياك، وإيفيني ميخانيليك، وأولجا تشيبكالينكو، وفيكتر كستاكيستي، وميرون بيباك، وأنستازيا باشيكو، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه وبالتعويض الجمركي المقرر قانونا، وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة، وألزمتهم المصروفات الجنائية.

ثانيا: ببراءة عبد الله بيتدايف ومحمود محمد محمود ناجي مما نسب إليهما.

وقال أحمد سابق، محامي أحد المتهمين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سوف يستأنف على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحق موكله.

محكمة جنايات الجيزة أول درجة الدائرة (٣٤) جيزة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد فاروق عمار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور هشام مصطفى نصر و محمد عبد الرحمن سعودي، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور حسام حسن محمد، وكيل النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تكوين وإدارة تشكيل عصابي منظم، تولى المتهم الأول، الهارب، قيادته والإشراف على توزيع الأدوار بين أفراده، بهدف تصنيع مواد مخدرة واستخلاص المادة الفعالة من أقراص تحتوي على السودوإيفيدرين، ثم إعادة تعبئتها داخل منتجات غذائية تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب أمر الإحالة، اضطلع المتهم الثاني بعملية تصنيع المادة المخدرة داخل الفيلا محل الواقعة، فيما تولى المتهم السادس إعادة تعبئة المادة داخل عبوات غذائية وإغلاقها بطريقة تحاكي العبوات الأصلية، بينما أسند إلى المتهمتين الثالثة والسابعة مهمة نقل الحقائب وتهريبها جوًا مقابل مبالغ مالية، في حين اتهم الخامس باستئجار الفيلا وإيواء باقي أعضاء التشكيل، وتولى المتهم الرابع إدارة الجانب المالي وتحويل الأموال إلى عملات رقمية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة انكشفت عقب اندلاع حريق محدود داخل الفيلا في 22 أبريل 2025، الأمر الذي دفع أفراد أمن المجمع السكني إلى إبلاغ الشرطة والحماية المدنية.

وعقب إخماد الحريق، أسفرت المعاينة عن ضبط معدات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وكميات من الأقراص والمساحيق، وحقائب تحتوي على منتجات غذائية أعيد تعبئتها، إلى جانب هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، الذي أكد أن التحريات أسفرت عن تحديد أعضاء التشكيل وأدوارهم، وأن المتهمين الذين تم ضبطهم أقروا – بحسب أقواله – بتفاصيل نشاطهم في تصنيع وتهريب المواد المخدرة، فيما لا يزال عدد من المتهمين هاربين.