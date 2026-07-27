محافظ أسيوط يعلن انطلاق مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط عن انطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنطاق المحافظة، والذي يمتد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، لا سيما من محدودي الدخل.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذا المهرجان يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المبادرة تنطلق تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، وتضم تشكيلة واسعة من كافة السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية التي تحتاجها الأسر بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

كما أوضح المحافظ أن المهرجان لن يقتصر على توفير خصومات على السلع فحسب، بل سيشهد تنظيم عروض تفاعلية مميزة وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية لخدمة المترددين على المنافذ وإدخال البهجة عليهم، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات لضمان نجاح المهرجان ووصول الدعم لمستحقيه في جميع المراكز المستهدفة.

وقد جرى توزيع منافذ المهرجان بشكل استراتيجي لتغطية مختلف المراكز والأحياء وتسهيل وصول المواطنين إليها، حيث شملت الخريطة منفذاً بمركـز ديروط بجوار كوبري القناطر، ومنفذ بمركز أبنوب بجوار موقف أبنوب، ومنفذ الزهراء بشارع الجلاء حي شرق أسيوط، ومنفذ بجوار موقف نزلة عبداللاه بحي شرق، بالإضافة إلى منفذ موقف الأزهر بحي غرب، ومنفذ المجذوب بميدان المجذوب، ومنفذ بشارع رياض بجوار مركز شباب ناصر بحي شرق، ومنفذ أبوتيج أمام مجلس مدينة أبوتيج، ومنفذ منقباد أمام الوحدة المحلية لمنقباد، ومنفذ الفتح بجوار سور مجلس المدينة ،وأخيرًا منفذ أسيوط الجديدة بجوار شركة الكهرباء – حي المستقبل.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم شبكات الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات.