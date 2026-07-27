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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم، والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب الدقيق المدعم أو التلاعب بالسلع التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة لحماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات الرقابية شملت أيضًا المرور المكثف على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 99 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 100 محضر تمويني.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز المحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمخابز، وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بمنظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، وستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين.

أسيوط المخابز التلاعب بالسلع التموينية الإجراءات القانونية الدقيق البلدي المدعم

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