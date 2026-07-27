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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تمهيد وتسوية الطرق غير المرصوفة بقرية بني إبراهيم

استمرار تمهيد وتسوية الطرق غير المرصوفة بقرية بني إبراهيم بأبنوب
استمرار تمهيد وتسوية الطرق غير المرصوفة بقرية بني إبراهيم بأبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة التنقل، ورفع كفاءة البنية الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على تكثيف الجهود الميدانية لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالقرى بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، واصلت تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع غير المرصوفة، حيث تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لتنفيذ أعمال التسوية بطريق قرية بني إبراهيم، بداية من كوبري موسى وحتى الدير الجبراوي، وذلك باستخدام الجليدر لتهيئة الطريق وتحسين حالته، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، والحد من الأتربة، وتحقيق السيولة المرورية، تحت إشراف فرق العمل التنفيذية بالمركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين حالة الطرق الداخلية بالقرى، بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات الأساسية، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم للوحدات المحلية لرفع كفاءة منظومة الخدمات، وتحسين البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري للقرى والمراكز، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق أهداف التنمية الشاملة في مختلف أنحاء المحافظة.

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