إصابة شابين في انقلاب موتوسيكل بمدخل مدينة أسيوط

أصيب شابان، اليوم، في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أثناء سيرهما بطريق مدخل مدينة أسيوط الجديدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدخل المدينة، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة كل من: شريف ع. س (32 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد ع. أ (22 عامًا) باشتباه كسر في الركبة اليسرى. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.