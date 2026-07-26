وقف في الطابور.. مدير الرقابة التموينية يتنكر بالجلباب والشال لكشف المتلاعبين بالخبز المدعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أظهرت فارس عبدالواحد، مدير الرقابة التموينية بكفر الدوار، متنكّرًا في جلباب صعيدي وشال، أثناء وقوفه وسط المواطنين في طابور أحد المخابز، في حملة مفاجئة لضبط المخالفات التموينية بعيدًا عن أعين أصحاب المخابز.

وبحسب التفاصيل، أجرى مدير الرقابة محاولة لشراء الخبز بالسعر الحر، بهدف التأكد من التزام المخابز بمنظومة الخبز المدعم وعدم بيع الخبز خارج المنظومة، وهو ما ساهم في رصد عدد من المخالفات بشكل مباشر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط مخبزين لبيع الخبز المدعم خارج المنظومة بالسعر الحر، و4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز للتصرف في 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى تحرير مخالفة لعدم وجود سجل زيارات.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة، وإحالة أصحاب المخابز المخالفة إلى النيابة المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بمنظومة الخبز المدعم.