الميركاتو الصيفي يشتعل.. ما مصير صفقتي محمد صلاح وهيثم حسن؟

يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي مرحلة حاسمة مع اقتراب عدد من أبرز اللاعبين العرب من تحديد وجهاتهم الجديدة أبرزهم محمد صلاح وهيثم حسن، في ظل منافسة قوية بين أندية أوروبية كبرى وأخرى من دوري روشن السعودي، وسط توقعات بأن تُحسم عدة صفقات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن أندية الدوريات الكبرى تحصل على فرصة تدعيم الصفوف على مدار شهرين كاملين في الصيف، وهما يوليو وأغسطس، مع اختلافات طفيفة في موعد الإغلاق، حيث ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 1 سبتمبر.

ما مصير صفقة محمد صلاح؟

يتصدر النجم المصري محمد صلاح المشهد، بعدما اقترب من خوض تجربة جديدة مع نادي بشكتاش التركي.

ووفقًا لتقارير متداولة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية لعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد، مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وشهدت المفاوضات بعض التعقيدات بسبب عمولة وكيل أعمال اللاعب رامي عباس، قبل أن تتجه الأمور نحو الانفراج، لتصبح الصفقة في مراحلها النهائية بانتظار الإعلان الرسمي.

كما زادت تدوينة نشرها أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، من التكهنات بعدما لمح إلى اكتمال الاتفاق واقتراب الإعلان.

هيثم حسن يقترب من عملاق أوروبي

من جانبه، يواصل المصري هيثم حسن جذب أنظار الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وتقدم سيلتيك الاسكتلندي بعرض يقترب من 7 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات جناح ريال أوفييدو الإسباني، إلا أن أولمبيك مارسيليا الفرنسي دخل أيضًا سباق التعاقد معه، ما ينذر بمنافسة قوية لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات النشاط الكبير الذي يشهده الميركاتو الصيفي، مع احتدام المنافسة بين الأندية الأوروبية والعربية لاستقطاب أبرز المواهب المصرية والعربية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من إعلانات رسمية قد تعيد رسم خريطة نجوم المنطقة في الموسم الجديد.

صفقات عربية في طريقها للحسم

في السعودية، يسعى نادي الاتحاد إلى توجيه ضربة قوية في سوق الانتقالات عبر ضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب جيرونا الإسباني.

ورغم أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى أياكس أمستردام، فإن العرض السعودي غيّر مسار المفاوضات، بعدما قدم الاتحاد عرضًا ماليًا مغريًا لناديه، إلى جانب راتب سنوي كبير للاعب، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل.

أما الموهبة المغربية أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، فقد أصبح أحد أبرز أهداف الأندية الأوروبية بعد تألقه اللافت في مونديال 2026.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي بات الأقرب للفوز بخدمات اللاعب الشاب، الذي يحظى باهتمام واسع بفضل إمكاناته الفنية ومستقبله الواعد، وسط توقعات بإتمام الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.