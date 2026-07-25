الشباب والرياضة تختتم فعاليات الدورة التدريبية المدعمة في مجال المعالجة والسلامة المائية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الدورة التدريبية المدعمة في مجال "المعالجة والسلامة المائية"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري بالمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة عدد من الطلبة والخريجين.

وجاءت الدورة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، باعتباره الجهة الرسمية المعتمدة لتأهيل الكوادر في هذا المجال، حيث استهدفت إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة في مجال تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت المائية، وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع وتوفير بيئة آمنة وفق المعايير المعتمدة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور العلمية والعملية، شملت "أسس تصميم وتشغيل حمامات السباحة، وأعمال الصيانة الدورية، وكيمياء ومعالجة المياه، واستخدام الكيماويات المخصصة لمعالجة المياه، والإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي، وعوامل الأمن والسلامة بالمنشآت المائية، إلى جانب التطبيقات العملية الخاصة بخطط معالجة المياه وإجراءات السلامة"، بما وفر للمشاركين تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ هذه الدورات يأتي في إطار اهتمامها بتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم الفنية والمهنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التطورات في المجالات الرياضية والتخصصية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية قدراته.