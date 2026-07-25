الكشف عن سر غضب زيدان من ديشامب وكواليس المقاطعة بينهما

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب غضب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، من ديديه ديشامب، مدرب الديوك السابق، وكواليس القطيعة بينهما.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن العلاقة بين زين الدين زيدان وديديه ديشامب تدهورت منذ عام 2012، بعد تعيين ديشان مدربًا لمنتخب فرنسا عقب رحيل لوران بلان.

وبحسب التقرير، يعتقد زيدان وعدد من أبطال مونديال 1998 أن ديشامب بدأ التواصل مع الاتحاد الفرنسي لتولي تدريب المنتخب قبل استقالة بلان، وهو ما اعتبره البعض "خيانة" لزميلهم السابق، رغم نفي ديشامب هذه الاتهامات.

مقاطعة زيدان وديشامب

واختتمت الصحيفة أن الخلاف أدى إلى قطيعة استمرت لسنوات، حيث تجنب الطرفان الحديث عن بعضهما في وسائل الإعلام، كما امتنع زيدان عن حضور مناسبات يشارك فيها ديشامب.