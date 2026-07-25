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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: «Hope» يحقق أكبر افتتاحية في كوريا الجنوبية خلال 2026 ويؤكد عودة نا هونغ-جين بقوة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

حقق فيلم Hope للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ-جين انطلاقة استثنائية في شباك التذاكر، مسجلًا أكبر افتتاحية لأي فيلم في كوريا الجنوبية منذ بداية عام 2026، في عودة قوية للمخرج الذي اشتهر بأعمال مثل The Chaser وThe Yellow Sea وThe Wailing. ويأتي النجاح التجاري للفيلم بعد أشهر من ترقبه، خاصة عقب عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 11.4 مليون دولار (16.8 مليار وون كوري) خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، مستقطبًا أكثر من 1.5 مليون مشاهد عبر 2334 شاشة، ليستحوذ على نحو 65% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في كوريا الجنوبية خلال الفترة نفسها.

ويعد Hope أضخم إنتاج في مسيرة نا هونغ-جين، إذ يمزج بين الخيال العلمي والإثارة والبقاء، ويضم طاقمًا دوليًا يضم هوانغ جونغ-مين، جو إن-سونغ، جونغ هو-يون، إلى جانب النجوم العالميين مايكل فاسبندر، أليسيا فيكاندر، تايلور راسل وكاميرون بريتون، في خطوة تعكس الطموح العالمي للمشروع.

ورغم أن الفيلم أثار انقسامًا بين النقاد عقب عرضه في مهرجان كان، فإن الجمهور الكوري استقبله بحماس كبير، وهو ما انعكس في الأرقام القياسية التي سجلها منذ يومه الأول، إذ حقق أفضل افتتاحية في تاريخ المخرج، متجاوزًا أرقام فيلمه الشهير The Wailing، كما سجل أعلى مبيعات تذاكر مسبقة لفيلم كوري هذا العام قبل طرحه في دور العرض.

ومن المتوقع أن يواصل Hope تصدر شباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب طرحه في عدد من الأسواق الدولية، حيث تتولى شركة NEON توزيعه في الولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى. وإذا استمرت وتيرة الإقبال الحالية، فقد يصبح أحد أكبر النجاحات التجارية في السينما الكورية خلال السنوات الأخيرة، ويعزز مكانة نا هونغ-جين كأحد أبرز صناع السينما الآسيوية المعاصرين.

مخرج الكوري طلاقة استثنائية كوريا الجنوبي

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