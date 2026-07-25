إنجاز تاريخي للجودو المصري.. الناشئات يتوجن بصدارة إفريقيا والناشئون يحصدون 14 ميدالية

واصلت منتخبات مصر للجودو تألقها القاري، بعدما توج منتخب الناشئين والناشئات بلقب كأس إفريقيا لمنافسات الفرق، عقب الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية، إلى جانب حصد 14 ميدالية متنوعة خلال البطولة.

وسجلت ناشئات مصر إنجازًا تاريخيًا يتحقق للمرة الأولى، بعدما سيطرن على منافسات السيدات في بطولة إفريقيا للكاديت المقامة بالمغرب، وحصدن المركز الأول في الترتيب العام برصيد 8 ميداليات ملونة، متفوقات على منتخبي تونس والجزائر صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق شروق عطية (وزن 44 كجم) وداليدا الغرباوي (وزن 63 كجم)، بينما نالت شروق محمد (48 كجم) ولامار السيد (57 كجم) الميداليتين الفضيتين. أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب بانسيه التهامي (40 كجم)، وآيتن أحمد جمال الدين (70 كجم)، ومايا رحمي (+70 كجم)، وياسمين عبد العال (+70 كجم).

وعلى مستوى منافسات الرجال، واصل ناشئو مصر تألقهم بإضافة 6 ميداليات متنوعة، حيث توج محمود هيثم بذهبية وزن 55 كجم، فيما حصل كل من علي الرملي (81 كجم)، وزين أبو شامة (90 كجم)، وكريم ممدوح (50 كجم) على الميداليات الفضية، بينما أحرز آدم البحيري وإسماعيل عبد ربه برونزيتين في وزن 60 كجم.