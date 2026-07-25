بعد حادث القطامية.. احذر عقوبة السير عكس الاتجاه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه في منطقة القطامية بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ويستعرض صدي البلد، عقوبة السير عكس الاتجاه وفقا لقانون المرور فيما يلى:

تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية