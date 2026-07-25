برلمانية: بناء الوعي الرقمي أصبح ضرورة لحماية الأسرة المصرية في عصر التكنولوجيا

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات فرضت واقعًا جديدًا على المجتمع، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وهو ما يتطلب تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه المنصات، خاصة بين الأطفال والشباب.

وأوضحت السيد في تصريحات خاصة أن العالم الرقمي يتيح فرصًا كبيرة للتعلم واكتساب المعرفة والتواصل، إلا أن الاستفادة الحقيقية منه ترتبط بوجود وعي مجتمعي قادر على توجيه هذا الاستخدام نحو ما يخدم الفرد والأسرة، بعيدًا عن الممارسات التي قد تؤثر في العلاقات الأسرية أو القيم المجتمعية.

الركيزة الأساسية في تنشئة الأبناء

وأضافت أن الأسرة تظل الركيزة الأساسية في تنشئة الأبناء، وأن الحوار المستمر بين الآباء والأبناء يمثل أحد أهم الوسائل لبناء الثقة وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات الحديثة بصورة إيجابية.

وأشارت إلى أن نشر الثقافة الرقمية أصبح جزءًا من بناء الإنسان، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي والمعرفة يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.