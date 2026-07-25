انخفاض في درجات الحرارة .. وسقوط أمطار على هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4-5) درجة، بعد أن شهدت اليوم أغلب الأنحاء أجواء شديدة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن تنخفض درجات الحرارة عن اليوم انخفاضاً ملحوظاً ولكن لاتزال الأجواء حارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غداً على القاهرة 35 درجة في الظل.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وقد يصل ارتفاع الأمواج إلى (1.5-3)م.

أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة وجنوباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



من جانبه قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا تكون أقل مما عليه الآن بشكل ملحوظ لتصل إلى 35 درجة.



واستطردت أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة ومنها تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، موضحة أنه يجب ارتداء الكاب حال الخروج للضرورة، مع الإكثار من المرطبات والمياه في اليد على مدار اليوم، ارتداء الكمامات، عدم وضع مواد قابلة للاشتعال في السيارات.



واختتمت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في الأمواج خلال الفترة الأيام الماضية وصلت إلى 2.5 متر في بعض الشواطئ.