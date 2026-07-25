آرسنال الإنجليزي مُهتم بالتعاقد مع فينسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، حال فشل الملكي في تمديد عقده.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في صيف 2027، ثم يحق له الرحيل عن النادي مجانًا.

ووفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطاني فإن نادي أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور في حال فشل مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده.

وأضافت أنه حتى الآن، لم تُجرَ أي محادثات رسمية بين أرسنال وريال مدريد، لكن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي تحظى بدعم داخل جميع دوائر القرار في النادي اللندني.

ركيزة أساسية

يُذكر أن فينسيوس جونيور يُعد أحد أهم الركائز الأساسية في فريق ريال مدريد خلال السنوات الماضية.