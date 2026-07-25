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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتهاء دور الانعقاد الأول.. ملفات ساخنة تنتظر الحسم تحت قبة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

مع انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى عدد من القضايا المهمة التي لم تُحسم قبل بدء العطلة البرلمانية، على أن تعود بقوة إلى جدول أعمال المجلس مع انطلاق دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر المقبل.

العدادات الكودية

يُعد ملف العدادات الكودية من أبرز القضايا المنتظر استكمال مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، بعد مطالبات عدد من النواب بإعادة فتحه داخل البرلمان، على خلفية استمرار شكاوى المواطنين بشأن إجراءات تقنين الأوضاع.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مناقشات الملف لم تُستكمل قبل انتهاء دور الانعقاد، مطالبين بوضع رؤية تنفيذية واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا لإنهاء الأزمة وتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

تنقية بطاقات التموين

يظل ملف تنقية بطاقات التموين ضمن القضايا التي تنتظر استكمال مناقشتها، في ظل مطالبات نيابية بمراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، لضمان عدم استبعاد المواطنين المستحقين عن طريق الخطأ.

كما شدد نواب على أهمية تحقيق التوازن بين تنقية البطاقات التموينية وإضافة الفئات الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

التأمينات والمعاشات

ويستمر ملف التأمينات والمعاشات في صدارة أولويات البرلمان، مع استمرار متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية الخاصة بحل المشكلات المتعلقة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

قانون الأحوال الشخصية

ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن أبرز مشروعات القوانين التي لم تُحسم حتى الآن، بعد استمرار النقاشات حول عدد من مواده بين الحكومة والنواب والجهات المعنية.

ولا يزال مشروع القانون قيد الدراسة، حيث تعمل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب على مراجعة مواده، مع الاستماع إلى مختلف الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، للوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

دور الانعقاد العادي العدادات الكودية تنقية بطاقات التموين التموين المعاشات

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