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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح بلا نادٍ.. من يحسم الصفقة الأكبر في ميركاتو الصيف؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يشهد سوق الانتقالات الصيفية حالة من الترقب مع استمرار عدد من نجوم كرة القدم العالمية دون الارتباط بأي نادٍ عقب انتهاء عقودهم مع فرقهم السابقة ليصبحوا من أبرز الصفقات المجانية المتاحة خلال الميركاتو الحالي في ظل سعي العديد من الأندية لاستغلال الفرصة وضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة دون تحمل تكاليف شراء عقودهم.

محمد صلاح يتصدر قائمة النجوم الأحرار

يتقدم النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر قائمة أبرز اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات بعدما أنهى رحلة استثنائية مع ليفربول استمرت تسعة مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية ودون اسمه بين أساطير النادي الإنجليزي بفضل أرقامه القياسية وتأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر.

ومنذ رحيله عن ليفربول ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى أكثر من وجهة كان أبرزها نادي بشكتاش التركي بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود مفاوضات بين الطرفين إلا أن أي اتفاق رسمي لم يُعلن حتى الآن لتظل هوية ناديه الجديد محل ترقب خلال الأسابيع المقبلة.

محرز يلفت الأنظار بعد نهاية مشواره مع الأهلي

ويبرز النجم الجزائري رياض محرز ضمن أبرز اللاعبين الأحرار عقب انتهاء مسيرته مع الأهلي السعودي بعد ثلاثة مواسم، بعدما قدم خلالها مستويات مميزة. ويملك محرز سجلا حافلا بالإنجازات خاصة خلال فترة لعبه مع مانشستر سيتي ما يجعله هدفا لعدد من الأندية الباحثة عن لاعب يمتلك الخبرة والجودة دون تكلفة انتقال.

حضور مصري في قائمة اللاعبين المجانيين

ولا تقتصر قائمة اللاعبين الأحرار على صلاح فقط، إذ تضم أيضا عددا من نجوم الكرة المصرية أبرزهم المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط محمد النني والمهاجم أحمد حسن كوكا، بعد انتهاء ارتباطهم بأنديتهم خلال الفترة الماضية.

وكان محمد النني قد انضم إلى الجزيرة الإماراتي في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع أرسنال وخاض مع الفريق 60 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة أخرى كما ساهم في التتويج بلقب كأس رابطة الإمارات.

اهتمام واسع بصفقات مجانية

وتحظى هذه المجموعة من اللاعبين باهتمام متزايد من أندية في أوروبا والشرق الأوسط، في ظل ما تمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي فضلا عن إمكانية التعاقد معها دون دفع رسوم انتقال، وهو ما يمثل فرصة مثالية للأندية الراغبة في تدعيم صفوفها بأقل تكلفة ممكنة.

ومع استمرار فترة الانتقالات الصيفية، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام هذه الأسماء، في انتظار العروض التي تلبي طموحاتها الفنية والمالية بينما يظل محمد صلاح على رأس قائمة النجوم الذين تترقب جماهير كرة القدم الإعلان عن وجهتهم المقبلة إلى جانب رياض محرز وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة الذين قد يشكلون إضافة قوية لأي فريق ينجح في التعاقد معهم.

محمد صلاح منتخب مصر أبرز اللاعبين المتاحين ليفربول نادي بشكتاش رياض محرز أحمد حجازي محمد النني

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