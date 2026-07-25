الرئيس السوري يبحث مع أمين الأمم المتحدة التعاون لدعم ‏جهود التعافي المبكر

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع ‌‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد ‏المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين ‏الجمهورية ‏العربية السورية والأمم المتحدة في المجالات ‏الإنسانية والتنموية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي تم اليوم /السبت/ في قصر الشعب بدمشق، بحضور ‏وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن ‏الشيباني، وعدد ‏من المسؤولين المعنيين، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - دعم جهود التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار، والتأكيد على ‏احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها‎.‎

وبدأ جوتيريش، زيارة تاريخية لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث وصل إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي صباح اليوم، وكان في استقباله وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين السوري.

وعقب وصوله إلى دمشق، أكد جوتيريش، عبر حسابه على منصة (إكس)، أن الأمم المتحدة تقف مع سوريا في ‏هذه اللحظة المفصلية، واصفة زيارته بأنها "تضامنية"، مناشدا ‏المجتمع الدولي ألا يدخر أي ‏جهد ‏لدعم الشعب السوري.‏

وأعلنت الأمم المتحدة، قبل وصول جوتيريش أن أمينها العام سيؤكد الالتزام بدعم الحكومة والشعب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، وسيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشارت إلى أن الزيارة ستشكل أيضاً فرصة للاطلاع عن كثب على الآمال والتحديات، التي تواجه السوريين والوقوف على آثار سنوات الحرب الطويلة.