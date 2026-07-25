القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسع الاستيطان ويصعد حملات الاعتقال في الضفة

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأراضي الفلسطينية، أن نادي الأسير الفلسطيني أعلن اعتقال ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، تركزت غالبيتهم في قرية تل، ومدينتي جنين ونابلس، إلى جانب رام الله والبيرة وبيت لحم ومناطق أخرى..

وأوضحت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قرية تل، التي شهدت الحادث الدموي أمس، تعرضت لحملة مداهمات واسعة منذ الليلة الماضية، تخللتها تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان الفلسطينيين، فيما جرى اعتقال آخرين، إلى جانب تجريف عشرات الدونمات من الأراضي المحيطة بموقع الحادث.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل توسيع الأنشطة الاستيطانية في قريتي بورين ومادما، مشيرة إلى تحويل أجزاء من قرية مادما إلى ثكنة عسكرية، والاستيلاء على منزل، بالإضافة إلى منزل قيد الإنشاء في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت.

وأشارت إلى أن المستوطنين يواصلون شن هجمات على عدد من مناطق الضفة الغربية، موضحة أن عشرات المستوطنين هاجموا، أمس، قرية صرة، ما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين، وإحراق ثلاثة منازل وعدد من المركبات، مؤكدة أن قرى فرعتا وجيت وغيرها من المناطق تعرضت أيضًا لاعتداءات من قبل المستوطنين، شملت إحراق منازل ومركبات فلسطينية.

وأكدت أن جرافات الاحتلال تواصل، بين الحين والآخر، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال اقتلاع أشجار الزيتون، ووضع كرافانات متنقلة تمهيدًا لتوسيع البؤر الاستيطانية.