الأردن: إعفاء صادرات الملابس إلى أمريكا من الرسوم الجمركية بالكامل

أعلن وزير الصناعة و التجارة و التموين الأردني يعرب القضاة، إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين التي جرى توقيعها في واشنطن الثلاثاء الماضي.

وأوضح القضاة أن صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية ستدخل السوق الأمريكية برسوم جمركية صفرية، تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي تمنح هذا القطاع معاملة تفضيلية ونفاذًا أكبر إلى السوق الأمريكية، فيما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على باقي السلع الأردنية إلى 10%.

وأكد أن القرار من شأنه دعم وزيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة أن قطاع الألبسة والمحيكات يتصدر قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، حيث تجاوزت قيمة صادراته 431 مليون دينار أردني خلال الثلث الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن الأردن والولايات المتحدة وقعا اتفاقية التجارة المتبادلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير فرص أكبر لصادرات البلدين لدخول الأسواق، إلى جانب تسهيل حركة التبادل التجاري.

تأتي الاتفاقية بعد مشاورات استمرت قرابة عام، وتستند إلى العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 2001.