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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

300 ألف دولار تشعل سباق عمر الساعي.. والقرار في يد عموتة

الساعي
الساعي
ياسمين تيسير

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مصير عمر الساعي لاعب وسط فريق الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي المصري البورسعيدي في الموسم الماضي وتولي الحسين عموتة منصب المدير الفني في القلعة الحمراء.

وتترقب إدارة النادي الأهلي القرار النهائي لعمر الساعي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل على سبيل الإعارة في الموسم المقبل

وعلمت مصادر أن إدارة الأهلي طلبت من عمر الساعي سرعة حسم موقفه من العروض المقدمة له، سواء بالانتقال إلى النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي، أو خوض تجربة جديدة مع السويحلي الليبي لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار.

ويفضل الأهلي خروج اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات، في ظل صعوبة ضمان مشاركته بشكل منتظم مع الفريق خلال الموسم الجديد، خاصة مع وجود منافسة قوية في مركز خط الوسط.

من جانبه، طلب عمر الساعي مهلة أخيرة قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث يدرس العرضين المصري والليبي لاختيار الخطوة الأنسب لمسيرته، في الوقت الذي يضع فيه اللاعب خيار الاستمرار مع الأهلي ضمن حساباته.

ويربط عمر الساعي فكرة البقاء داخل القلعة الحمراء بالحصول على تأكيدات واضحة من الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن منحه فرصة حقيقية للمشاركة أساسيًا في مباريات الموسم المقبل، وهو الأمر الذي سيحدد بشكل كبير قراره النهائي.

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