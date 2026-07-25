الأرصاد : جنوب البلاد يتأثر بالرمال المثارة والأتربة المنقولة من السودان

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /السبت/ أن أحدث الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية وخرائط الطقس للساعات القادمة ، أظهرت تأثر أقصى جنوب البلاد برمال مثارة وأتربة منقولة من شمال السودان ؛ وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.
وقالت شاكر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الرؤية الأفقية قد تبلغ أقل من 1000 متر على بعض المناطق .. مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لهذه الظواهرة الجوية لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة.. أفادت رئيس المركز الإعلامي بأن درجات الحرارة المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تبلغ اليوم 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مع وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية مع العودة لفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وحذرت شاكر من ارتفاع الأمواج على سواحل مطروح والعلمين وبلطيم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وحتى العريش حيث يتراوح ارتفاع الأمواج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف .. داعية المصطافين على الشواطىء إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات في حالة رفع الرايات الحمراء تجنبا لحالات الغرق.