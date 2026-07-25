جيش الاحتلال ينشر 39 كتيبة في لبنان وغزة والضفة

كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن جيش الاحتلال والإبادة يشرع في توسيع عمليات التوغل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الاحتلال، إن الجيش تلقى أوامر من قيادته العسكرية بإيعاز ودعم القيادة السياسية، بتوسيع نطاق عملياته الهجومية.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن الجيش يقرر نشر 8 كتائب في لبنان و5 في غزة بالإضافة إلى 26 كتيبة في الضفة.

وقالت وسائل إعلام ، إن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته داخل بلدة تل في نابلس بالضفة الغربية، فيما شن حملات تفتيش لأكثر من 70 منزلا في بلدة تل بالضفة الغربية مع حصار على عدد من البلدات والقرى في قضاء نابلس.

وهاجم مستوطنون مجددا قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية

، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير جرير بقضاء رام الله.