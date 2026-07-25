هيئة التجارة البريطانية تكشف عن عملية ضد سفينة نفط في خليج عُمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المعروفة اختصارًا بـــ"يو كي إم تي أو"(UKMTO)، اليوم السبت، تلقيها بلاغًا عن حادث يتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عُمان، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث أو هوية الأطراف المتورطة.



وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تنصح جميع السفن العاملة في المنطقة بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على أعلى درجات الوعي بالتطورات في البيئة التشغيلية.

أكدت أن السلطات المختصة على علم بالحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساته.

يأتي هذا البلاغ في وقت يشهد فيه خليج عُمان ومضيق هرمز توترًا أمنيًا متصاعدًا، مع تسجيل سلسلة من الحوادث التي استهدفت سفنًا تجارية وناقلات نفط خلال الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.