روسيا تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 مواني أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في مواني أوكرانية عدة.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شنّ غارات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو ومن طائرات مسيّرة هجومية،ونتيجة للضربات التي استهدفت ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية- ميناء أوديسا التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المصممة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية، وفي ميناء ميكولايف (المؤسسة الحكومية- ميناء ميكولايف التجاري البحري)، تم استهداف سفينة شحن في وقت التفريغ، كانت مخصصة لتزويد للقوات المسلحة الأوكرانية بالبضائع".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه في ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية- ميناء إزمايل التجاري البحري)، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المصممة لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى مستودع معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".