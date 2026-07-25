إندونيسيا: القبض على المدعي العام السابق في تهم فساد وغسيل أموال

ألقت السلطات الإندونيسية، القبض على المدعي العام السابق لمكافحة الفساد فيبري أدريانسياه، على خلفية تهم فساد.

وقال مساعد المدعي العام الإندونيسي للرقابة رودي مارجونو - في تصريحات أوردتها شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - إن فيبري أدريانسياه متهم بغسيل أموال أثناء فترة عمله مدعي عام لمكافحة الفساد.

وتنحى فيبري في الحادي عشر من يوليو الحالي عن منصبه الذي شغله لأكثر من أربعة أعوام عقب شن قوات الشرطة مداهمات على عدة منشآت لها صلة به، من بينها منزله الذي يقع خارج العاصمة جاكرتا.

وصادرت الشرطة - خلال المداهمات - أموالا نقدية بعملات أجنبية مختلفة بقيمة 19 مليون دولار، بالإضافة إلى 74 كيلو جراما من السبائك الذهبية التي تقدر بملايين الدولارات أيضا.. فيما ينفي فيبري ارتكاب أي مخالفات.