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إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل

إعصار
إعصار
القسم الخارجي

قالت سلطات الأرصاد الجوية في الصين إن رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة اجتاحت الصين يوم السبت، ناجمة عن إعصار نول الذي اشتد، وحثت الناس على تجنب السفر غير الضروري حيث يمكن أن تتعطل روابط النقل.

من المتوقع أن يضرب إعصار نول، وهو الإعصار الثاني عشر لهذا العام، الساحل الواقع بين المركز المالي الآسيوي هونج كونج ومدينة لوفينج في مقاطعة قوانجدونج الجنوبية بالصين في وقت ما بين أواخر يوم السبت وصباح اليوم التالي. 

وحثّ المركز الوطني للأرصاد الجوية السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب السفر غير الضروري، ومراقبة أي تهديدات محتملة للكوارث، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

تم نقل أكثر من 20 ألف شخص في مناطق مختلفة من مقاطعة قوانجدونج بحلول مساء الجمعة.

بدأت مقاطعة قوانجدونج بتعليق خدمات السكك الحديدية يوم السبت، ومن المتوقع أن تتوقف القطارات عالية السرعة والقطارات العادية يوم الأحد.

أعلنت شركة الطيران كاثاي باسيفيك أنها ألغت رحلاتها بين الساعة 1:15 صباحًا و 6:00 مساءً يوم الأحد من مطار هونج كونج الدولي.

إعصار نول يضرب الصين إعصار نول الأرصاد الجوية هونج كونج مقاطعة قوانجدونج

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