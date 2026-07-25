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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تهز الناتو.. اعتقال امرأة كندية من أصل صيني بتهمة التجسس في بلجيكا

الناتو
الناتو
القسم الخارجي

قال المدعي العام البلجيكي يوم السبت إنه تم اعتقال امرأة كندية من أصل صيني كانت متدربة في موقع تابع لحلف شمال الأطلسي الناتو في بلجيكا بتهمة التجسس.

وقال المدعي العام البلجيكي في بيان: "يشتبه في أنها تتجسس لصالح دولة ثالثة وأنها عضو في منظمة إجرامية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيان أنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية، بما في ذلك اسمها، في الوقت الحالي.

وقال المدعي العام إن المشتبه به كان متدرباً في "SHAPE"، وهو موقع تابع لحلف الناتو في مونس ببلجيكا.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن منطقة القطب الشمالي ذات أهمية بالغة للمجتمع الدولي، وأن أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام في المنطقة.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر صحفي، تعقيبا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، التي دعا فيها الدول الأعضاء في الحلف إلى تنسيق الجهود لمنع روسيا والصين من السعي إلى تعزيز نفوذهما في القطب الشمالي.

وأشارت ماو إلى أن حقوق وحريات جميع الدول في ممارسة أنشطتها المشروعة في القطب الشمالي يجب احترامها بشكل كامل، مؤكدة أن أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق تماما مع القانون الدولي.

كما أعربت المتحدثة عن معارضة الصين للتضخيم المتكرر لخطاب "التهديد الصيني"، فضلا عن محاولات إثارة التوترات والمواجهات في القطب الشمالي.

فضيحة تهز الناتو اعتقال امرأة كندية التجسس المدعي العام البلجيكي مرأة كندية من أصل صيني حلف شمال الأطلسي

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