بكين تنتقد تضخيم "الناتو" لـ"التهديد الصيني" في القطب الشمالي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن منطقة القطب الشمالي ذات أهمية بالغة للمجتمع الدولي، وأن أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام في المنطقة.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر صحفي، اليوم /الجمعة/، تعقيبا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، التي دعا فيها الدول الأعضاء في الحلف إلى تنسيق الجهود لمنع روسيا والصين من السعي إلى تعزيز نفوذهما في القطب الشمالي.

وأشارت ماو إلى أن حقوق وحريات جميع الدول في ممارسة أنشطتها المشروعة في القطب الشمالي يجب احترامها بشكل كامل، مؤكدة أن أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق تماما مع القانون الدولي.

كما أعربت المتحدثة عن معارضة الصين للتضخيم المتكرر لخطاب "التهديد الصيني"، فضلا عن محاولات إثارة التوترات والمواجهات في القطب الشمالي.