إبراهيم حسن: خرجنا مرفوعي الرأس.. والجماهير المصرية تستحق لقب الأفضل في العالم

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب غادر البطولة مرفوع الرأس بعد الأداء المشرف الذي قدمه أمام كبار المنتخبات.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات لبرنامج "أون سبورت" من داخل حافلة المنتخب عقب العودة إلى مصر، إن الهدف الأول للجهاز الفني كان إسعاد الجماهير المصرية، مضيفًا: "عملنا من أجل شعب مصر الذي يستحق أكثر من ذلك، وما حدث كان خارج إرادتنا، ولم نقصر، وكنا نتمنى مواصلة المشوار حتى الأدوار النهائية".

وأشار إلى أن الثقة الكبيرة التي منحتها الجماهير للاعبين كانت دافعًا قويًا طوال البطولة، مؤكدًا أن الجميع داخل المنتخب كان يشعر بحجم المسؤولية، وكان يحلم بمواصلة كتابة التاريخ في المونديال.

وكشف مدير المنتخب عن التأثير الكبير لمشاركة الفراعنة في نفوس المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، موضحًا أن العديد منهم أكدوا أن البطولة عززت ارتباط أبنائهم بوطنهم، ورسخت لديهم مشاعر الانتماء وحب مصر.

وأشاد إبراهيم حسن بالحضور الجماهيري للمنتخب، مؤكدًا أن جماهير مصر كانت الأفضل طوال منافسات البطولة، بعدما ساندت الفريق بقوة في جميع الملاعب، إلى جانب الدعم المستمر من الجماهير داخل مصر، معتبرًا أنها تستحق جائزة أفضل جمهور في كأس العالم.

وتحدث مدير المنتخب عن مشوار الفراعنة في البطولة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كان يؤمن بقدرة اللاعبين على تحقيق المزيد، وكان يدخل كل مباراة بهدف الفوز، مع دراسة دقيقة لجميع المنافسين.

واعتبر إبراهيم حسن أن مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب مباريات المنتخب، موضحًا أن الفراعنة تقدموا بهدفين دون رد، وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الثالث قبل أن تتغير مجريات اللقاء، مؤكدًا أن الخروج جاء بصورة مشرفة ونال احترام الجميع.

واختتم مدير المنتخب المصري تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب حظي بدعم كبير من الجماهير المصرية والعربية، معربًا عن فخره بما قدمه اللاعبون، وموجهًا الشكر لكل من ساند الفراعنة خلال رحلتهم التاريخية في كأس العالم.