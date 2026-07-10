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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين رئيس تخطف الأنظار في إطلالة جذابة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان ملون ذا تصميم أنيق،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، أسدلت ياسمين رئيس شعرها الأشقر الطويل  على كتفيها، واعتمدت مكياجا بألوان ترابية تبرز ملامح وجهها.

و كانت قد أثارت الفنانة ياسمين رئيس  الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدمت أعتذار  لنجلها على اختيار والده.

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع أكس: “آسفة يا ابني أنا اللي اخترتلك هذا الأب، مما أثار تفاعل ودهشة المتابعين

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام 2025.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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