ياسمين رئيس تتألق برفقة زوجها في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها خلال حضورهما إحدى المناسبات.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة أنيقة، بينما لفت ظهورها برفقة زوجها أنظار متابعيها، الذين تفاعلوا مع الصور معبرين عن إعجابهم بإطلالتهما، متمنين لهما دوام السعادة.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وعلى الصعيد الفني، شاركت ياسمين رئيس في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل “اسأل روحك”، الذي دارت أحداثه حول وكيل نيابة يخوض رحلة لكشف ملابسات مقتل فتاة تُدعى “غزالة”، لتقوده التحقيقات إلى شبكة من الفساد ومحاولات طمس الحقيقة وتشويه سمعة الضحية.

وضم العمل نخبة من الفنانين، بينهم أحمد فهمي، وداليا مصطفى، ونهال عنبر، وآية سليم، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي.

وتستعد ياسمين رئيس أيضًا لطرح فيلم “الست لما” خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة يسرا، ويضم عددًا من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل ودرة، والعمل من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غري، ومن المنتظر عرضه في دور السينما قريبًا