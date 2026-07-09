50 سفيرًا يشاركون القاهرة احتفالاتها بعيدها القومى .. صور

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحديقة الأزهر أكثر من ٥٠ سفيرًا، ومبعوثًا دبلوماسيًا، وعددًا من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة، المشاركين فى احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٧.

حضر اللقاء السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية نائبًا عن د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية، والسفير محمد ابو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة

وضمت قائمة أعضاء السلك الدبلوماسى بمصر الذين شاركوا فى الاحتفالية السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، والسفير إيواى فوميو سفير اليابان، والسفيرة بولى إيوانو سفيرة قبرص، والسفير جورج دي لاروش دو رونزيه بليحال سفير جواتيمالا، والسفير بيتر موليما سفير هولندا، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين، والسفير الدكتور محمدو لبرنغ سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسى وعميد السفراء الأفارقة بمصر ، والسفير لارس بو مولر سفير الدنمارك، والسفير الدكتور بارت دي جروف سفير بلجيكا، والسفير نيقولاوس باباجورجيو سفير اليونان، والسفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك، والسفيرة آنا ميلينا مونيوث دي جافيريا سفيرة كولومبيا، والسفير ويلمر عمر بارينتوس سفير فنزويلا البوليفارية، والسفير نيكولوز أبخازافا سفير جورجيا، والسفير أندرياس باوم سفير سويسرا، والسفير أجوستينو باليزي سفير إيطاليا، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت، والسفير عامر شوكت سفير باكستان، والسفير الدكتور كيموكو دياكيتى سفير السنغال، والسفير ألبرت غيو دولى سفير كوت ديفوار، والسفير عسكر جينغيس سفير كازاخستان، والسفير جاسم عبدالرحمن آل ثانى سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير كاسونجو موسينجا جان بابتيست سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسفير چو تين شين سفير اتحاد ميانمار، والسفير تاناوات سيريكول سفير تايلاند، وسفير الكرسي الرسولى ( الفاتيكان ) المطران نيقولاس تفنين، والسفير كيم وان جونغ سفير جمهورية كوريا، والسفيرة ثانى نانا عائشة أنديا سفيرة فوق العادة النيجر، والسفير ماكينتو سيباستياو لوبيز سفير أنغولا، والسفير سامبا الحمدو بابى سفير مالي، والسفير صالح موطلوشن سفير تركيا، والسفير سيرخيو رومان كارانزا فورستر سفير إسبانيا.

كما شارك في الاستقبال عدد من القائمين بالأعمال ونواب رؤساء البعثات، من بينهم الدكتور فؤاد غازى نخيل القائم بالأعمال بسفارة العراق، ومارتين إدواردو بالاثيوس رانخل القائم بالأعمال بسفارة بيرو، وأمين يوسف زاده القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة أذربيجان، وإريك غاوديوسي نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة والقائم بالأعمال، وفاسكو كوستا القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة البرتغال، ومحمد زعيم ناسوتيون القائم بالأعمال بسفارة إندونيسيا، وكيم يونغ هوى المستشار القائم بالأعمال بسفارة كوريا الديمقراطية الشعبية، وكانغ ك. كانغ وزير مفوض القائم بالأعمال بسفارة السودان ، وأديسا جيسو القائم بالأعمال بسفارة بوركينا فاسو، وإسماعيل إبراهيم سليمان الوزير المستشار الأول القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة تشاد، وتيتيه رولاند وزير مستشار نائب رئيس بعثة الكونغو (برازافيل)، ومريم الشيبي نائبة سفير دولة قطر، ودينا جيلوسه نائبة سفير لاتفيا، والدكتورة زينيا سيبوش نائبة رئيس بعثة المجر، إلى جانب عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، منهم سهام سليماني المستشار السياسى ورئيس القسم الصحفى بالسفارة الفرنسية، ودينيس جوناثان مان المستشار السياسى بالسفارة الألمانية، وأمينة بهلول المستشار الثقافى بالسفارة الجزائرية، وو لى جيون الوزير المستشار بسفارة الصين ، وبراكاش تشودري السكرتير الثانى التجارى بالسفارة الهندية، وكيلفن كويفاس المستشار التجارى بسفارة جمهورية الدومينيكان.

كما استقبل محافظ القاهرة ممثلى عدد من المنظمات الدولية، من بينهم أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بمصر، والسفير علي درويش رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وجونزالو كوريا الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وندى الشافعي مدير أول البنية التحتية المستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك.

بدأت الاحتفالية فى الساعة الخامسة مساءً بحديقة الأزهر، بكلمة ترحيب من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالضيوف، ثم التقاط الصور التذكارية .

بعدها اصطحب د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى جولة بالعربات الكهربائية حول سور القاهرة التاريخى داخل حديقة الأزهر، أعقبها زيارة مسجد الماردينى، والجامع الأزرق اللذين يعدان من أقدم المساجد التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر.

وعقب الانتهاء من احتفالية حديقة الأزهر، اصطحب د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الضيوف فى جولة أخرى لمعالم القاهرة مستقلين أتوبيسات هيئة النقل العام الكهربائية والصديقة للبيئة والعاملة بالغاز الطبيعى ، والتى تم ضمها لأسطول الهيئة مؤخرًا ، وانتهت الجولة بالتوجه لحضور احتفالية شارع الفن بمنطقة الشريفين بوسط المدينة.