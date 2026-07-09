الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمون توربين لإدارة مباراة إنجلترا والنرويج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي اختيار توربين لإدارة المواجهة المرتقبة، بعدما وقع عليه الاختيار ضمن قائمة الحكام المشاركين في البطولة، نظرًا لخبراته الكبيرة في إدارة المباريات الكبرى على المستوى الدولي.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في لقاء قوي، بعدما حجز "الأسود الثلاثة" مقعده في دور الثمانية عقب الفوز على المكسيك بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب النرويجي بعد مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل عقب الانتصار بهدفين مقابل هدف.

ويأمل المنتخبان في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.