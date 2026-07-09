بعد قرار الفائدة.. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس

هوي سعر الذهب مساء اليوم الخميس 9-7-2026 بالتزامن مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية وحسم سعر الفائدة في البنوك قبل قليل.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات في معظم الأعيرة الذهبية بعد صعود فوق اعلان قرار البنك المركزي المصري الخاص بسعر الفائدة؛ ليصعد خلالها بقيمة 30 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5865 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6702 جنيها للشراء و 6640 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6144 جنيها للشراء و 6086 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5865 جنيها للشراء و 5810 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5027 جنيها للشراء و 4980 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 46.92 ألف جنيه للشراء و 46.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4124 دولار للشراء و 4123 دولار للبيع.