مغارة علي بابا.. العراق يضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار

كشفت السلطات العراقية عن ضبط 14 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي مخبأة بحفرة لتصريف الأمطار.

ذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية كشف عن ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه".

وقال القاضي إنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار".

وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

يأتي ذلك في ظل الحرب ضد الفساد التي تشنها السلطات العراقية وأسفرت عن اكتشاف وقائع متعددة من الفساد لدى عدد كبير من المسئولين، ويوم الاثنين الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة في قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، بالإضافة إلى ضبط مليون دولار ومصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت".

وأوضح أن "المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والسيارات التي تم حجزها والذهب المضبوط"، مؤكداً أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".