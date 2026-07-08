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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات
طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 9 يوليو 2026، موضحة أبرز الظواهر الجوية المنتظرة ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر ستكون مائلة للحرارة ورطبة، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويعود الطقس خلال ساعات الليل ليصبح مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس العام بالأجواء.

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حالة الطقس غدًا الخميس 9 يوليو 2026

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل، خاصة خلال فترات النهار.

وأضافت الهيئة أن البلاد قد تشهد فرصًا ضعيفة لتكوُّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الشبورة المائية والظواهر الجوية المتوقعة

تشهد الساعات الأولى من الصباح تكوُّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

طقس حار

نشاط الرياح وحالة البحرين

أوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على بعض الشواطئ، وهي مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا أيضًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

وفي خليجي السويس تكون حالة البحر بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة الآتية:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلًا من 80 إلى 85%، والصغرى نهارًا من 35 إلى 40%.
  • السواحل الشمالية: العظمى ليلًا من 90 إلى 95%، والصغرى نهارًا من 50 إلى 55%.
  • شمال الصعيد: العظمى ليلًا من 50 إلى 60%، والصغرى نهارًا من 20 إلى 30%.
  • جنوب الصعيد: العظمى ليلًا من 30 إلى 35%، والصغرى نهارًا من 10 إلى 15%.
طقس حار

درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، بينما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة 35 للعظمى و37 للمحسوسة و23 للصغرى، وتسجل مدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى و38 للمحسوسة و23 للصغرى.

وفي الوجه البحري، تسجل بنها 35 للعظمى و37 للمحسوسة و24 للصغرى، ودمنهور 34 و36 و23، ووادي النطرون 35 و37 و24، وكفر الشيخ 34 و36 و23، وبلطيم 33 و36 و22، والمنصورة 34 و36 و23، والزقازيق 35 و37 و24، وشبين الكوم 34 و36 و23، وطنطا 34 و36 و23.

أما دمياط فتسجل 33 للعظمى و36 للمحسوسة و24 للصغرى، وبورسعيد 32 و35 و24، والإسماعيلية 36 و38 و23، والسويس 36 و38 و24، والعريش 33 و36 و23، ورفح 32 و36 و24، ورأس سدر 38 و40 و24، ونخل 34 و36 و20، وسانت كاترين 32 و34 و18، والطور 41 و43 و26، وطابا 36 و38 و23، وشرم الشيخ 37 و39 و28، والغردقة 37 و39 و28.

وفي محافظات الصعيد، تسجل الفيوم 35 للعظمى و37 للمحسوسة و23 للصغرى، وبني سويف 35 و37 و23، والمنيا 36 و38 و22، وأسيوط 36 و38 و23، وسوهاج 38 و39 و26، وقنا 39 و40 و28، والأقصر 38 و39 و27، وأسوان 39 و40 و28، والوادي الجديد 41 و42 و24، وأبو سمبل 40 و41 و29.

وفي مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تسجل الإسكندرية 31 للعظمى و34 للمحسوسة و22 للصغرى، والعلمين 30 و34 و21، ومطروح 29 و33 و22، والسلوم 32 و35 و24، وسيوة 37 و38 و23، ورأس غارب 39 و41 و26، وسفاجا 38 و40 و27، ومرسى علم 38 و40 و27، وشلاتين 37 و39 و29، وحلايب 34 و36 و28، وأبو رماد 38 و39 و27، ومرسى حميرة 35 و37 و27، وأبرق 38 و39 و26، وجبل علبة 38 و39 و26، ورأس حدربة 34 و36 و28.

طقس حار - تعبيرية

الأرصاد تحذر من ارتفاع الإحساس بالحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال فصل الصيف يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، بالتزامن مع استمرار الطقس الحار والرطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، إلى جانب استمرار فرص الشبورة المائية صباحًا وفرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق وفق التوقعات المعلنة.

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